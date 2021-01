Actualidade

A coreógrafa portuguesa Tânia Carvalho é uma de quatro mulheres convidadas a criar um programa de 'performance', que cruza dança e teatro, para estrear pelo Ballet Nacional de Marselha, em março e abril, em Paris e naquela cidade francesa.

A convite do coletivo (LA) Horde, que assumiu em 2019 a direção artística do Ballet Nacional de Marselha, Tânia Carvalho foi convidada a criar uma coreografia para o novo programa, que incluirá ainda peças das coreógrafas Lucinda Childs, norte-americana, Lasseindra Ninja, guianesa, e da irlandesa Oona Doherty, indica o sítio 'online' da companhia.

As quatro criadoras vão contribuir "com o seu estilo icónico, inclusivo e de coreografia comprometida", para criar uma peça "inclusiva, entre a plasticidade expressionista e os atuais 'corpos sociais' no teatro físico", ligando a vanguarda da dança pós-moderna e a cultura de baile surgida no século XIX, indica ainda o texto sobre o novo programa.