A justiça espanhola condenou a Volkswagen Espanha a pagar mais de 16 milhões de euros aos consumidores prejudicados no escândalo "dieselgate" de manipulação de motores, considerando que o "software" instalado camuflou as condições de emissão de gases.

Na sentença, o juiz deu razão à queixa coletiva da Organização de Consumidores e Utilizadores (OCU) espanhola, que pedia uma indemnização de 3.000 euros para cada um dos afetados.

O magistrado também ordenou à filial do grupo automóvel alemão que cessasse esta conduta "injusta" e a proibisse no futuro, tendo-a ainda condenado a pagar as despesas do processo.