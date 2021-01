Actualidade

O treinador Jesualdo Ferreira pediu hoje uma resposta empenhada dos futebolistas do lanterna-vermelha Boavista para contrariar, na terça-feira, a invencibilidade do líder Sporting, no jogo de encerramento da 15.ª jornada da I Liga.

"É um bom desafio para nós. Tudo o que pudermos fazer de bom só reverterá a nosso favor. É o tal jogo em que não vou falar de ganhar, perder ou empatar. Vou falar em competir e isso é estar à altura do nome e da história do Boavista e do adversário", projetou o técnico, em declarações publicadas nas redes sociais dos portuenses.

Os 'axadrezados' nunca mais venceram desde o triunfo na receção ao Benfica (3-0), o único obtido nesta edição do campeonato, em 02 de novembro de 2020, e convivem com um ciclo de três empates e duas derrotas sob alçada do sucessor de Vasco Seabra.