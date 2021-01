Actualidade

A EDP fixou hoje o preço para uma emissão de instrumentos representativos de dívida subordinada 'fixed to reset rate' em 750 milhões de euros, cujas receitas vão financiar projetos 'green' do grupo, foi comunicado ao mercado.

"A EDP fixou hoje o preço para uma emissão de instrumentos representativos de dívida subordinada 'fixed to reset rate' no montante total de 750 milhões de euros, com uma opção de reembolso antecipado 5,25 anos após a data de emissão, data de vencimento em agosto de 2081 e uma 'yield' de 1,95% aplicável até à primeira data de 'reset' a ocorrer cinco anos e seis meses após a emissão", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os instrumentos representativos de dívida não são garantidos, são sénior apenas face às ações ordinárias e subordinados às obrigações de dívida sénior.