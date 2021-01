Actualidade

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, afirmou hoje que a conquista da Taça da Liga de futebol "é passado" e realçou a importância de um triunfo sobre o Boavista, para a I Liga, em vésperas de dérbi lisboeta.

"Foi um título muito bom, que teve um sabor muito importante naquele dia, mas hoje já não sabe a nada. É passado. Numa semana jogamos com o Boavista e, depois, com o Benfica. Numa semana tudo pode acontecer. Pode perder-se a liderança, balão de oxigénio, colocar-se em causa todo um projeto. O nosso foco tem de estar neste jogo", afirmou o técnico, em conferência de imprensa.

Na antevisão do jogo com o Boavista, na terça-feira, para a 15.ª jornada da I Liga, Rúben Amorim enalteceu as virtudes do adversário, que ocupa o último lugar do campeonato e que apenas somou uma vitória na prova, diante do Benfica.