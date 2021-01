Covid-19

O processo de testagem à covid-19 nas escolas prossegue para alunos e funcionários em todos os estabelecimentos que continuam abertos para filhos de trabalhadores essenciais no contexto da pandemia, adiantou hoje o Governo.

"Na sequência das deliberações do Conselho de Ministros da passada quinta-feira, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação informam que o processo de testagem prossegue nas escolas de acolhimento para filhos e outros dependentes dos trabalhadores de serviços essenciais e que servirão refeições aos alunos abrangidos por apoios no âmbito da Ação Social Escolar. Serão priorizados, tal como definido no plano inicial, os estabelecimentos de ensino localizados em concelhos de risco extremamente elevado", lê-se numa nota hoje divulgada pelo Ministério da Educação.

Devido ao agravamento da pandemia de covid-19 nas últimas semanas, o Governo decidiu na passada semana o encerramento das escolas de todos os níveis de ensino por 15 dias, até 08 de fevereiro, como forma de travar o avanço das infeções.