Covid-19

A analista do Departamento das Nações Unidas para Assuntos Económicos e Sociais (UNDESA) que segue as economias lusófonas disse hoje à Lusa que o cenário de recessão em Angola é uma possibilidade se os riscos negativos se materializarem.

"Há riscos significativos relativos à capacidade de as políticas macroeconómicas e reformas estruturais garantirem sustentabilidade externa, portanto, haver uma nova recessão este ano é um cenário possível se os riscos se materializarem, como nova onda de infeções ou se as medidas previstas não conseguirem estimular a procura interna, nomeadamente o investimento", afirmou Helena Afonso.

Em entrevista à Lusa sobre Angola, a propósito da divulgação do relatório do UNDESA sobre a Situação Económica e Perspetivas Mundiais, a analista acrescentou que "as dificuldades económicas continuam em Angola, prevendo-se um crescimento de 1,2% este ano".