Covid-19

Um surto no Centro Social da Lomba, em Gondomar, resultou em 33 infetados, entre utentes e colaboradores do lar, com o novo coronavírus, confirmou hoje à Lusa o presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins.

Os primeiros sinais da presença da covid-19 ocorreram no final de semana passada, após o que foram testados todos os utentes e colaboradores da instituição, havendo ainda a registar "11 casos negativos, tendo estes sido transferidos para a Pousada da Juventude do Porto", acrescentou o autarca.

O centro foi hoje vistoriado pela Comissão Covid da Proteção Civil de Gondomar, com a presença do delegado de saúde e da Segurança Social, revelou Marco Martins que assegurou "toda o apoio da autarquia, à semelhança do efetuado noutras situações".