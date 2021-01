Covid-19

Toda a população da ilha do Corvo, a mais pequena dos Açores, será testada com testes rápidos de despiste do novo coronavírus, depois de se ter registado o primeiro caso positivo na ilha, anunciou hoje o Governo Regional.

"Esta manhã chegou à ilha do Corvo um carregamento com 500 testes rápidos para proceder à testagem de toda a população do Corvo", avançou, hoje, em declarações aos jornalistas, o secretário regional da Saúde dos Açores, Clélio Meneses.