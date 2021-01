Actualidade

O acidente com um autocarro no litoral do estado brasileiro do Paraná fez pelo menos 19 mortos, segundo uma correção feita pela Polícia local, que horas antes havia informado 21 vítimas mortais.

Ainda de acordo com as autoridades policiais, mais de 30 pessoas ficaram feridas no acidente, que aconteceu num trecho de uma rodovia federal, a BR-376, na cidade de Guaratuba, por volta das 08:30 (hora de Brasília, 11:30 em Lisboa).

Os feridos foram socorridos por ambulâncias e helicópteros dos bombeiros do Paraná e de Santa Catarina. Os feridos moderados e graves foram encaminhados para Curitiba e Joinville.