Actualidade

O uso de contracetivos modernos entre raparigas e mulheres mais do que duplicou em Moçambique nos últimos oito anos, o melhor desempenho entre os países que foram acompanhados pela parceria Planeamento Familiar 2020, revela um relatório publicado hoje.

A prevalência do uso de contraceção moderna no país aumentou de 14,5% em 2012 para 36,4% em 2020, excedendo a meta do país de 34%, indicou o relatório da FP2020, crescimento mais rápido que Benim, Burkina Faso, Chade, Costa do Marfim, República Democrática do Congo, Guiné, Mali, Mauritânia, Níger, Senegal, Serra Leoa e Somália, os outros 12 países com bom desempenho.

"Moçambique está particularmente focado em garantir que os adolescentes tenham acesso ao planeamento familiar, e registou um forte progresso na prestação de serviços baseados na escola, ampliação da distribuição baseada na comunidade, treinando prestadores de serviços sobre o atendimento respeitoso de clientes jovens, expandindo a disponibilidade de métodos de longa duração reversíveis e métodos permanentes de contraceção", refere o documento.