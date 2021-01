Covid-19

Uma associação de Macau vai lançar em fevereiro um concurso de fotografia sobre a pandemia de covid-19 dirigido às comunidades lusófonas espalhadas pelo mundo, disse hoje à Lusa a presidente da Somos.

"Não houve grandes dúvidas em escolher a doença provocada pela infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 que, como bem sabemos, está a afetar também os países lusófonos. Pensamos que o tema pode documentar através de imagens o combate à doença nas comunidades dos países de língua portuguesa e em Macau, bem como as transformações socioculturais que originou, as fraquezas, as desigualdades sociais e comportamentais", explicou Marta Pereira, que lidera a Somos! - Associação de Comunicação em Língua Portuguesa (Somos - ACLP).

A pandemia está a "afetar populações mundialmente, com os países e regiões, incluindo os lusófonos, a verem-se forçados a ajustar continuamente as medidas de resposta e de prevenção, que envolvem o confinamento de pessoas e quarentenas, que têm trazido enormes desafios à vida em sociedade", salientou a associação para justificar o concurso intitulado de "Alma lusófona em tempos de covid-19".