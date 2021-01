Venezuela

O Presidente da Venezuela insistiu, na segunda-feira, que a União Europeia (UE) deve ser convidada atempadamente para enviar representantes à "grande vitória" na eleição dos governadores, a decorrer ainda este ano.

"Estão convidados todos os organismos internacionais. Há que ratificar o convite, com tempo, à União Europeia. Têm tempo", disse.

Nicolás Maduro falava durante uma reunião com dirigentes do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, no poder) e da Juventude do PSUV, em que pediu à vice-Presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, e ao ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, que tratem desse assunto.