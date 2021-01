Presidenciais

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, felicitou o homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, pela reeleição no último domingo, numa mensagem em que disse esperar encontrá-lo este ano, anunciou hoje a Presidência da República.

"Aproveito esta ocasião para manifestar o nosso total interesse de, tão breve quanto as condições o permitam, realizar no decurso do presente ano de 2021 um encontro de trabalho no âmbito das nossas tradicionais cimeiras bilaterais", escreveu Nyusi.

Tal encontro servirá para discutir "mecanismos de reforço e diversificação das relações bilaterais", "alicerçadas nas profundas raízes culturais e históricas" que unem os dois países, acrescentou.