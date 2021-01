Covid-19

O executivo mexicano autorizou na segunda-feira os governos regionais e o setor privado a comprar vacinas contra a covid-19, na sequência de um acordo publicado no Diário Oficial da Federação.

O documento, assinado pelo secretário da Saúde mexicano, Jorge Alcocer, considerou a iniciativa "extraordinária em matéria de salubridade", permitindo a aquisição de vacinas pelos "governos das entidades federativas, na sua qualidade de autoridades sanitárias, assim como [pelas] pessoas físicas e morais dos setores social e privado".

Aquelas entidades devem apresentar contratos com farmacêuticas autorizadas no México, informar o Governo sobre as doses adquiridas e utilizadas e respeitar as prioridades populacionais definidas pelo executivo federal.