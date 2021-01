Covid-19

A Alemanha registou, nas últimas 24 horas, 903 mortos pelo novo coronavírus e 6.408 novas infeções informou hoje o Instituto Robert Koch (RKI) referindo que se mantém uma descida dos valores em relação às últimas semanas.

O pico de novos casos registou-se no dia 18 de dezembro com 33.777 casos e o máximo de mortes por covid-19 ocorreu a 14 de janeiro, com 1.244 mortes.

A incidência acumulada apresenta uma descida em relação aos últimos sete dias situando-se atualmente nos 107,6 por cada 100 mil habitantes, quase metade dos 197,6 do que foi registado a 22 de dezembro.