A GNR está a avaliar a transferência provisória do efetivo do Posto Territorial de Vila Velha de Ródão para as antigas instalações da ADRACES, depois de parte do telhado do quartel local ter colapsado.

"Logo após o sucedido, a ADRACES [Associação para o Desenvolvimento da Raia Centro-Sul] disponibilizou as suas antigas instalações para instalar provisoriamente o Posto Territorial de Vila Velha de Ródão, ocupando dois pisos desse edifício, necessitando de pequenas obras no sentido de garantir que a transferência dos militares", explicou a GNR à agência Lusa.

Parte do telhado do Posto Territorial de Vila Velha de Ródão da GNR ruiu na quinta-feira, sem causar danos físicos aos militares que prestam ali serviço.