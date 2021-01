Covid-19

Rogério da Silva, que vai fazer em março 81 anos, visitou em meados de dezembro a Cidade do Cabo para celebrar o 52.º aniversário de casamento numa viagem que fez no comboio 'Blue Train' e veio de lá com a mulher quase "às portas da morte" devido à covid-19.

"A experiência é péssima, acho que a minha mulher ficou pendurada por um fio", começou por explicar à Lusa este português natural de Lourenço Marques (hoje Maputo), Moçambique, a sua experiência com a doença da covid-19, que já causou cerca de 1,3 milhões de infeções na África do Sul em dez meses.

"Isto é um choque, porque cada vez que o telefone toca, não sabemos o que será a chamada e se toca à noite ainda pior, é uma situação entre a vida e a morte", frisou.