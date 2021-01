Covid-19

O número de pessoas na Indonésia infetadas com covid-19 ultrapassou hoje um milhão, anunciou o ministro da Saúde do país, alertando que os hospitais das regiões mais atingidas estão sobrecarregados.

Segundo o ministério, as autoridades registaram 13.094 novas infeções nas últimas 24 horas, elevando o total do país para 1.012.350, o número mais elevado do sudeste asiático.

O número total de mortes atingiu 28.468 pessoas.