Covid-19

O Presidente sul-africano Cyril Ramaphosa apelou hoje aos países europeus para partilharem o acesso universal à vacina da covid-19.

"Estamos profundamente preocupados com o problema do 'nacionalismo da vacina', que, se não for abordado, colocará em risco a recuperação de todos os países", declarou Ramaphosa, na sua intervenção por videoconferência numa reunião virtual do Fórum Económico Mundial.

O chefe de Estado sul-africano sublinhou que "alguns países ricos adquiriram muito mais vacinas do que necessitavam", acrescentando que "estão a monopolizar o acesso a doses".