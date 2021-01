Actualidade

O African Book Festival (Festival do Livro Africano), com a curadoria de Kalaf Epalanga, conta este ano com uma pré-edição 'online', nos próximos dias 28 e 29 de janeiro, inspirada na relação entre música e literatura.

Com a edição de 2020 completamente cancelada, este ano foi decidido "fazer um pouco mais", admitiu o escritor e músico angolano, Kalaf Epalanga, em declarações à agência Lusa, confessando ainda não existir uma data para a edição presencial.

"Foi-me proposto pensar alguns eventos digitais numa espécie de preparação para a edição presencial, algures na primavera (...). Estamos a lidar com o que temos, fazer com que o festival esteja presente. Não queremos estar longe do público que manteve a literatura presente nas suas vidas, continuando a consumir livros", acrescentou.