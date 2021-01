Actualidade

Os últimos moradores no prédio Coutinho, em Viana do Castelo, vão "abandonar voluntariamente" o edifício de 13 andares que a VianaPolis tenta desconstruir há 21 anos, mas garantem continuar a luta judicial pelos seus "legítimos direitos", foi hoje divulgado.

Em comunicado, uma das moradoras, Maria José da Ponte, justifica a saída voluntária com "as recentes decisões do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga nos processos n.º 1173/19.4BEBRG e 1152/19.1BEBRG, apenas referentes ao triste episódio de desocupação de junho de 2019".

O documento realça que os últimos moradores do edifício "estão cansados, têm idades muito avançadas e, além disso, são pessoa doentes, daí que decidiram voluntariamente abandonar as suas casas".