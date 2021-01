Presidenciais

Os estragos causados pelo ciclone Eloise, que se abateu sobre o centro de Moçambique no sábado, obrigaram ao adiamento para o próximo fim-de-semana da votação no consulado da cidade da Beira para as presidenciais portuguesas, anunciou o cônsul-geral.

"Devido ao impacto do ciclone Eloise na cidade da Beira, a assembleia de voto para as eleições presidenciais funcionará neste consulado-geral no próximo fim de semana", entre as 08:00 e as 19:00 (06:00 e 17:00 em Lisboa) nos dias 30 e 31 de janeiro, anunciou João Patrício.

A cidade, uma das principais do país com cerca de meio milhão de habitantes, foi o primeiro ponto do continente a sofrer o embate com a tempestade na madrugada de sábado, com vento e chuva fortes.