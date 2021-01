Actualidade

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) multou a Galp Power em 752 mil euros por 125 contraordenações relacionadas com interrupções do fornecimento de eletricidade e de gás natural, faturação e não submissão atempada dos contratos, foi hoje divulgado.

De acordo com um comunicado do regulador, a Galp foi condenada "ao pagamento de uma coima de 752 mil euros pela prática de 125 contraordenações relacionadas com interrupções do fornecimento de energia elétrica e de gás natural a consumidores, faturação e não submissão atempada dos contratos".

No entanto, a ERSE apontou que a "empresa colaborou, compensou consumidores e abdicou de litigância judicial" e, assim, "no âmbito do procedimento de transação, atendendo ao reconhecimento das infrações a título negligente, às medidas apresentadas e às compensações atribuídas aos clientes lesados, a coima foi reduzida para 376 mil euros, já pagos".