Actualidade

O edifício do antigo Governo Civil de Viana do Castelo, onde estão instalados parte dos serviços do Tribunal e o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) foi hoje evacuado devido a uma fuga de gás, entretanto resolvida.

Segundo fonte do CDOS de Viana do Castelo, a fuga ocorreu na rua da Bandeira, em pleno centro da cidade.

A artéria "foi cortada e os moradores de todos prédios nas proximidades foram retirados de casa, entre eles os funcionários dos serviços de gestão da Comarca de Viana do Castelo e da Instância Local Cível, bem como sete elementos do CDOS".