Covid-19

O Presidente da República timorense remeteu hoje ao Parlamento Nacional um pedido de renovação do estado de emergência devido à covid-19, com preocupações sobre a situação do lado indonésio da ilha e o risco de contágio a Timor-Leste.

O pedido de renovação foi enviado depois de reuniões de hoje do Conselho Superior de Defesa e Segurança (CSDS) e do Conselho de Estado (CE), lideradas pelo Presidente timorense, Francisco Guterres Lú-Olo, que analisaram o pedido do Governo para a extensão do estado de exceção até ao início de março.

Gregório de Sousa, assessor do chefe da Casa Civil, disse à Lusa que os membros dos dois conselhos concordaram "em unanimidade" com a renovação, manifestando especial preocupação com a questão do aumento de casos em Timor Ocidental e a necessidade de reforçar as medidas de controlo na fronteira.