Covid-19

A Universidade de Coimbra vai terminar as avaliações do 1.º semestre, que tinham sido suspensas devido à pandemia provocada pela covid-19, de 01 a 12 de fevereiro e de forma remota, anunciou hoje a instituição.

"Foi determinado que os exames (por realizar) do 1.º semestre de 2020/21 devem ser realizados de forma remota ('online') entre 01 e 12 de fevereiro", afirmou hoje a Universidade de Coimbra (UC) em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Segundo a instituição, a decisão foi tomada após "um estreito diálogo com o Conselho Geral da UC, com as diferentes unidades orgânicas e com os estudantes, e face aos indicadores disponíveis quanto à previsível evolução da pandemia e à possível duração do confinamento".