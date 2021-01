Covid-19

A Carris vai adequar a partir de quarta-feira a oferta à procura e às necessidades de transporte rodoviário em Lisboa, adotando horários de verão nos dias úteis em muitos percursos e suprimindo várias carreiras de bairro.

Em comunicado, a empresa dá conta de que as alterações surgem com o agravamento da situação epidemiológica provocada pela pandemia de covid-19, e a consequente suspensão por parte do Governo das atividades educativas e letivas de todos os estabelecimentos de ensino, bem como de um conjunto adicional de atividades económicas.

De acordo com a Carris, na semana passada foi registada, nos dias úteis, "uma quebra na procura de 23%, que tenderá a agravar-se com as medidas mais restritivas que foram introduzidas pelo Governo".