Covid-19

A Federação Nacional de Educação (FNE) pediu hoje uma reunião urgente com o ministério da Educação para a adoção de orientações relacionadas com as condições do exercício profissional no final dos 15 dias de pausa letiva.

"Ora, estando em causa as condições em que a atividade profissional docente vai ser desenvolvida a partir do momento em que terminem os 15 dias de pausa letiva que está a decorrer, torna-se incontornável que as organizações sindicais representativas destes trabalhadores sejam consultadas em tempo oportuno", refere a FNE em comunicado

A FNE entende que, seja qual for a solução que vier a ser adotada em relação ao tempo que se seguir a esta interrupção de 15 dias, devem ser garantidas as condições que as viabilizem e que assegurem a igualdade no acesso a recursos e a garantia de saúde e segurança para todos.