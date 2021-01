Covid-19

O Fundo Monetário Internacional (FMI) piorou as previsões de crescimento da zona euro em um ponto percentual, esperando agora uma recuperação de 4,2% em 2021, de acordo com a atualização das Previsões Económicas Mundiais hoje divulgada.

De acordo com as previsões hoje conhecidas, face a outubro do ano passado o FMI piorou as perspetivas da zona euro para este ano, subindo em 0,5 pontos percentuais a previsão para 2022, ao estimar uma recuperação económica de 3,6%.

A zona euro é arrastada pelo 'peso' das suas quatro maiores economias (Alemanha, França, Itália e Espanha), que viram o FMI rever em baixa as suas projeções de crescimento para este ano.