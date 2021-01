Covid-19

Uma moção sobre a crise no desporto foi hoje aprovada pela Comissão de Cultura, Ciência, Educação e Media da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, centrada no impacto da pandemia de covid-19 no setor.

A moção, que ainda não foi discutida em sede parlamentar, tem como redator o eurodeputado Carlos Gonçalves (PSD), reeleito presidente da subcomissão de Educação, da Juventude e do Desporto.

O documento pede a "todos os atores envolvidos no desporto" que "desenvolvam soluções inovadoras" para manter a acessibilidade do desporto e da atividade física.