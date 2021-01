Covid-19

Castelo Branco regista novos surtos de covid-19, em dois lares situados em Salgueiro do Campo e em Almaceda, que infetaram com o novo coronavírus um total de 72 utentes, informou hoje o presidente do município.

O presidente da Câmara de Castelo Branco, José Augusto Alves, disse hoje à agência Lusa que os surtos foram detetados durante o fim de semana, sendo que no Lar de São Tomás, em Salgueiro do Campo, estão infetados um total de 44 utentes.

Já no Lar de Almaceda, que tem um total de 32 utentes, "28 estão infetados".