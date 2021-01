Covid-19

O Fundo Monetário Internacional (FMI) vai rever o programa de assistência financeira à Guiné Equatorial devido ao "profundo impacto da crise", que impediu qualquer desembolso em 2020 e adiou a primeira revisão do programa para este ano.

"A resposta do Fundo a qualquer país membro é desenhada mediante as condições específicas de cada país, não aplicando uma abordagem de tamanho único", disse a porta-voz do FMI à Lusa quando questionado sobre a razão de durante todo o ano de 2020 não ter havido desembolsos ao país nem qualquer revisão do programa de assistência financeira.

"No caso da Guiné Equatorial, a recalibragem do Programa de Financiamento Ampliado tem sido especialmente complexa devido ao impacto profundo da crise, incluindo através de preços mais baixos do petróleo e do gás", disse o porta-voz do Fundo, acrescentando que "a dependência dos recursos naturais, incluindo para financiar o orçamento, é muito alta na Guiné Equatorial, mesmo em comparação com outros países".