Actualidade

O advogado que defende os três ativistas políticos detidos em Cabinda, desde junho de 2020, criticou hoje a falta de apoio por parte das organizações de defesa dos direitos humanos internacionais e nacionais.

Arão Tempo, que representa os três ativistas acusados dos crimes de rebelião, ultraje ao Estado e associação criminosa, disse hoje, em declarações à agência Lusa, que as organizações de direitos humanos não manifestam qualquer posição "contra algumas atitudes do governo de Cabinda e mesmo do Governo central".

Face à indiferença dessas organizações, o causídico sublinhou que as autoridades angolanas "fazem tudo o que quiserem".