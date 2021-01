Actualidade

Goa Velha, Índia, 26 jan 2021 - O reitor da Basílica do Bom Jesus, em Goa, na Índia, disse hoje à Lusa que a igreja construída pelos portugueses no séc. XVI, classificada como património mundial, está "em grave risco" de "colapso", apelando a obras urgentes.

Segundo o reitor, padre Patrício Fernandes, a água das chuvas e monções infiltrou-se nas paredes, expostas aos elementos desde que, nos anos 1950, foi removido o estuque que recobria originalmente a fachada da Basílica, inaugurada em 1605 em Goa Velha, então capital da Índia Portuguesa.

"Segundo os historiadores, o Governo de António Salazar, no Estado Novo, quis mostrar que a arquitetura portuguesa era muito antiga. Em 1952, quando se realizou uma exposição com as relíquias de São Francisco Xavier, o estuque foi removido, para que a igreja parecesse mais antiga", contou à Lusa o padre Fernandes.