Moçambique/Ataques

O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, anunciou hoje que uma missão daquela organização vai avaliar, em Moçambique, o apoio necessário à luta contra o terrorismo no país.

"Não somos insensíveis ao que se passa em Moçambique. A União Africana está engajada na luta contra o terrorismo, seja no Sahel, seja na bacia do Chade, seja no Mali ou em Moçambique", afirmou Moussa Faki Mahamat, questionado pela Lusa, depois de se reunir, na Praia, com o Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca.

O responsável avançou que uma missão daquela organização a Moçambique vai avaliar nos próximos dias "a modalidade prática de apoio da União Africana à luta contra o terrorismo", referindo-se à insurgência armada na província de Cabo Delgado, no norte do país.