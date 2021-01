Actualidade

A chanceler alemã, Angela Merkel, defendeu hoje o acordo de investimentos entre a União Europeia e a China, mas advertiu sobre os limites da cooperação económica com Pequim, pelas diferenças em torno de "valores fundamentais".

Na sua intervenção durante a edição virtual do Fórum de Davos, a chanceler sublinhou a importância do acordo de princípio sobre investimentos alcançado em finais de dezembro entre a União Europeia (UE) e a China, em grande parte devido à sua própria intervenção no exercício da presidência rotativa do Conselho Europeu.

Merkel disse estar "muito feliz" com o acordo, porque supõe um salto qualitativo para os investimentos europeus na China ao alcançar uma "melhor reciprocidade" e "mais transparência nos subsídios", além de garantir um "acesso justo" no domínio da alta tecnologia.