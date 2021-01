Actualidade

A presidente executiva da bolsa de Lisboa, Isabel Ucha, prevê que a aquisição da bolsa italiana pela Euronext tenha um impacto positivo nas empresas portuguesas, nomeadamente na liquidez.

Numa conferência de imprensa realizada por meios telemáticos, Isabel Ucha salientou "o impacto que a aquisição da bolsa italiana vai ter no grupo Euronext, e que se vai traduzir, naturalmente, numa 'poule' de liquidez maior para as empresas portuguesas, com mais acesso de mais investidores à nossa plataforma única de negociação".

A responsável da Euronext Lisboa salientou que o grupo "vai ter mais ativos e mais mercados para oferecer aos investidores portugueses, porque tem uma operação de dívida muito forte" e "uma central de liquidação com capacidade para tratar todo o tipo de ativos".