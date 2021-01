Covid-19

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, mudou hoje o tom do seu discurso sobre a pandemia, que colocava em causa a eficácia das vacinas contra a covid-19, e passou a defender que a vacinação em massa fará com que a "economia não deixe de funcionar".

"Já somos o sexto país que mais vacinou no mundo. Brevemente estaremos nos primeiros lugares, para dar mais conforto à população, segurança a todos e de modo que a nossa economia não deixe de funcionar", disse Bolsonaro num evento virtual promovido pelo banco Credit Suisse.

O chefe de Estado brasileiro, que é um dos líderes mais céticos do mundo em relação a covid-19, contradisse afirmações suas anteriores ao alegar que sempre defendeu a compra de "qualquer vacina, uma vez aprovada pela Anvisa" [Agência Nacional de Vigilância Sanitária].