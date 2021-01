Covid-19

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, avisou hoje que as vacinas estão a dar "uma janela de oportunidade" para controlar a pandemia de covid-19, que não deve "ser desperdiçada".

Tedros Adhanom Ghebreyesus falava no encerramento da 148.ª sessão do Conselho Executivo da OMS, quando insistiu na necessidade de as vacinas contra a pandemia terem uma distribuição equitativa no mundo. Na abertura da sessão (dia 18) já tinha dito que o mundo "está à beira de um fracasso moral catastrófico" se os países ricos não partilharem as vacinas com os países pobres.

Na cerimónia de hoje recordou essas palavras quando citou um estudo, divulgado na segunda-feira (da "International Chamber of Commerce Research Foundation), segundo o qual o fracasso será também económico.