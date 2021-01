Moçambique/Ataques

O Governo moçambicano tem falhado na proteção dos direitos humanos na província de Cabo Delgado, no contexto dos ataques armados que assolam este ponto do país, refere um relatório da Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM), lançado hoje.

O relatório, que cobre a situação dos direitos humanos no período 2018/2029, avança que as autoridades moçambicanas têm sido incapazes de proteger o direito à vida, integridade física e a propriedade das populações atingidas pela violência armada naquela província do norte do pais.

O documento considera que a situação em Cabo Delgado demonstra que "o Estado moçambicano não tem uma estratégia de prevenção e combate ao terrorismo".