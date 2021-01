Actualidade

A passagem da tempestade tropical Eloise fez duas mortes e isolou várias comunidades em três províncias no nordeste da África do Sul, disse hoje a ministra dos Assuntos Tradicionais e Governação Cooperativa sul-africana.

Nkosazana Dlamini-Zuma explicou, em conferência de imprensa, que um rapaz de 05 anos foi levado pela corrente em Mpumalanga enquanto um adolescente de 14 anos morreu afogado no KwaZulu-Natal, duas províncias do país que fazem fronteira com Moçambique.

A ministra sul-africana acrescentou que há várias comunidades deslocadas ainda por contabilizar, salientando que a destruição de infraestruturas, acessos e pontes pelas inundações, isolou também as populações locais na província do Limpopo.