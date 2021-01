Covid-19

Os trabalhadores sem proteção económica e social, como os informais, que acederem ao apoio extraordinário ao rendimento previsto no Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) e que depois desistam dele terão de devolver a totalidade dos valores recebidos.

A regra consta da portaria publicada em Diário da República, na segunda-feira, que regulamenta a atribuição do apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, previsto no OE2021, destinado a pessoas em particular desproteção económica causada pela pandemia de covid-19 e que tem como valor máximo 501,16 euros.

No caso dos trabalhadores em situação de desproteção económica e social (como é o caso dos trabalhadores da economia informal ou de quem não tem contribuições suficientes), "a desistência do apoio extraordinário durante o período da sua concessão determina a devolução da totalidade dos valores pagos", estabelece a portaria.