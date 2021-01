Actualidade

Os últimos moradores no prédio Coutinho, em Viana do Castelo, vão intentar uma ação junto do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem para defenderem o que entendem ser os "seus legítimos direitos", disse o advogado Francisco Velloso Ferreira.

Em declarações à agência Lusa, adiantou que a ação será intentada "nos próximos meses", depois de os moradores terem dito que vão "abandonar voluntariamente" o edifício Jardim, cujo processo de desconstrução vai ser alvo de concurso público a ser lançado pelo Governo.

"Sem dúvida nenhuma que o irão fazer. Não vão desistir de lutar pelos seus direitos", referiu o advogado dos moradores do edifício Jardim, localmente conhecido como prédio Coutinho.