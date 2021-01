Covid-19

A Itália registou 10.593 novos casos de covid-19 e 541 mortes nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde no boletim de hoje, com um aumento de casos em relação a segunda-feira.

No total, 2.485.956 pessoas foram infetadas no país desde o início da emergência sanitária, em fevereiro de 2020.

Nas últimas 24 horas, foram realizados 257.034 testes, ou seja, mais de 41 mil do que na segunda-feira, o que também influencia o maior número de casos detetados.