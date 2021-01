Covid-19

O Hospital de Santarém esgotou a capacidade de internamento em enfermaria para doentes com covid-19, com 137 internados, estando três pessoas na urgência a aguardar vaga, com previsão de instalar na quarta-feira mais seis camas, disse fonte hospitalar.

Em resposta à Lusa, o Hospital Distrital de Santarém (HDS) acrescentou que estão atualmente 11 utentes na Unidade de Cuidados Intensivos, a qual dispõe de um total de 16 camas.

"Contamos abrir amanhã [quarta-feira] mais seis camas em enfermaria e tudo faremos para dar resposta às necessidades. Contudo, os recursos, físicos e humanos, são limitados", referiu o HDS.