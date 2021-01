Actualidade

O alemão Thomas Tuchel vai assumir o comando técnico do Chelsea por 18 meses, com a opção de prolongar, sucedendo ao inglês Frank Lampard, informou hoje o atual nono classificado da primeira liga inglesa de futebol.

"Thomas Tuchel foi nomeado o novo treinador principal do Chelsea. Ele muda-se para Stamford Bridge, após uma passagem de dois anos e meio no campeão francês Paris Saint-Germain, que terminou no mês passado", pode ler-se na página oficial dos londrinos na Internet.

O Chelsea dá conta de que Tuchel, de 47 anos, torna-se no primeiro treinador germânico a assumir o cargo, após ter despedido Lampard na segunda-feira, que mereceu "o maior respeito" por parte do seu sucessor.