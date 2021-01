Presidenciais

O número de votos no estrangeiro nas eleições presidenciais de domingo "duplicou" face às eleições homólogas de 2016, anunciou hoje o Governo, num momento em que ainda falta contabilizar os resultados de três postos consulares.

"O número de votos no estrangeiro para a eleição do Presidente da República duplicou face à última eleição presidencial. Os dados provisórios apontam para 27.615 votos em relação aos 14.150 de 2016", refere um comunicado conjunto do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério da Administração Interna.

"Este aumento, a confirmar-se uma vez concluído o escrutínio provisório, ainda pendente em três postos consulares, verifica-se também em relação ao número de votantes na eleição para o Parlamento Europeu em 2019, que registou 13.816", acrescenta o documento.