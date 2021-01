Covid-19

São Tomé e Príncipe registou, nos últimos quatro dias, 33 casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, aumentando o total acumulado para 1.210, sendo que apenas nas últimas 24 horas foram notificadas 21 infeções, indicou fonte do Ministério da Saúde.

De acordo com a fonte, oito pessoas foram dadas como recuperadas na Região Autónoma do Príncipe, entre elas duas das quatro que estavam internadas no hospital de campanha.

O Boletim Diário Covid-19 desta terça-feira refere que o total de pessoas com a doença sob vigilância domiciliar são 188 e o total de pacientes recuperados cifram-se em 1.005.