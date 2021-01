Actualidade

A ILGA Portugal tem recebido cerca de três denúncias por semana de homens gays impedidos de doar sangue, como aconteceu com Bruno recentemente, apesar de o Instituto do Sangue garantir que não questiona a orientação sexual.

Com Bruno Gomes d'Almeida o caso aconteceu no sábado dia 23 de janeiro, quando, juntamente com várias centenas de pessoas, foi ao posto fixo de doação do Instituto português do Sangue e da Transplantação, em Lisboa, depois de o Instituto Português do Sangue da Transplantação (IPST) ter feito um apelo à dádiva de sangue.

Mesmo com pânico de agulhas, Bruno enfrentou três horas de espera numa fila, mais outra hora na fase de triagem até chegar a sua vez, onde foi confrontado com várias questões, nomeadamente se alguma vez tinha tido uma parceira trabalhadora do sexo ou se tinha tido várias parceiras no último ano.